Ebru Gündeş'ten Nazlı Çelik'e olay teklif! Sosyal medyada olay oldu

Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümü seyircileri ekranlara kilitledi. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada birçok ünlü isim de sevilen şarkıları seslendirdi.