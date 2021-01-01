Ebru Gündeş'ten Nazlı Çelik'e olay teklif! Sosyal medyada olay oldu
O Ses Türkiye Yılbaşı programına Star TV'nin güzel haber spikeri Nazlı Çelik damga vurdu. Ebru Gündeş'in Çelik'e yaptığı teklif ise şaşırttı.
Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümü seyircileri ekranlara kilitledi. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada birçok ünlü isim de sevilen şarkıları seslendirdi.
114
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde ünlü haber spikeri Nazlı Çelik de Sezen Aksu'nun "Masum Değiliz" şarkısını seslendirdi.
214
Çelik'in sahne performansı izleyenler tarafından oldukça beğenildi.
314
Çelik sahneye çıkarken "Haber sunmak gibi değil çok heyecanlıyım" dedi.
414