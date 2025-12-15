BIST 11.465
Ebru Gündeş'ten muhteşem değişim! Son pozu olay

Murat Özdemir'den boşandıktan sonra imajını değiştiren şarkıcı Ebru Gündeş'in son pozu olay oldu.

Ebru Gündeş'ten muhteşem değişim! Son pozu olay - Resim: 1

Şarkıcı Ebru Gündeş (50), Şubat 2024'te Dubai'de nikâh masasına oturduğu, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir'den iki ay önce boşanmıştı. Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtmişti.

Ebru Gündeş'ten muhteşem değişim! Son pozu olay - Resim: 2

Kendisini işlerine veren Gündeş, boşanmanın ardından imajını yenilemişti.

Ebru Gündeş'ten muhteşem değişim! Son pozu olay - Resim: 3

Geçen günlerde Volkswagen Arena'da vereceği konser tanıtımından yayınladığı fotoğrafıyla hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

Ebru Gündeş'ten muhteşem değişim! Son pozu olay - Resim: 4

Saçlarını kestiren, giyim tarzını baştan aşağı değiştiren şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

