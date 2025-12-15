Ebru Gündeş'ten muhteşem değişim! Son pozu olay
Murat Özdemir'den boşandıktan sonra imajını değiştiren şarkıcı Ebru Gündeş'in son pozu olay oldu.
Şarkıcı Ebru Gündeş (50), Şubat 2024'te Dubai'de nikâh masasına oturduğu, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir'den iki ay önce boşanmıştı. Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtmişti.
Kendisini işlerine veren Gündeş, boşanmanın ardından imajını yenilemişti.
Geçen günlerde Volkswagen Arena'da vereceği konser tanıtımından yayınladığı fotoğrafıyla hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.
Saçlarını kestiren, giyim tarzını baştan aşağı değiştiren şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekmişti.