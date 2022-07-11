Ebru Gündeş'ten kriz çıkaran evlilik hamlesi! Kendisinden 20 yaş küçük Iraklı sevgilisiyle...
Geçtiğimiz aylarda bir süredir herkesten gizlediği Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafla gündemi sallayan Ebru Gündeş, bu sefer de evlilik konusuyla yapacağını yaptı. Çıkan söylentilere göre Dubai'de gizlice evlenen Gündeş magazin gündemini adeta salladı.
Reza Zarrab ile biten evliliğinin ardından adı kimseyle anılmayan Ebru Gündeş'in, geçtiğimiz aylarda Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile fotoğrafı ortaya çıkmış ve bomba gibi patlamıştı. Şimdi ise evlilik iddialarıyla gündeme gelen ikili, bütün dikkatleri üzerine çekti.
Ebru Gündeş'in adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılıyordu. Ebru Gündeş, bu iddialara karşı sessizliğini korumuştu.
Geçen günlerde ortaya çıkan bir fotoğraf ise aşkı belgelemişti. Hatta o aşk karesi çalıntı çıkmış ve mahkemelik olmuştu. Şimdi ise ünlü çiftin evlendiği iddia ediliyor.
Ebru Gündeş’in 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü.