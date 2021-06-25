Ebru Gündeş'ten Hadise'ye açık mesaj! Sahneden seslendi

Ebru Gündeş, uzun süre sonra ilk kez dün akşam sahneye çıktı. Konserde tüm sanatçı arkadaşlarının da sahende olmasını dilediğini söylerken, "Herkesin özel hayatı var, bizim de özel hayatımız var. Onların özel hayatı onları ilgilendirir. Biz onların müziği ile ilgileniyoruz." diye konuştu ve seyirciler bu kinayeli sözleri coşkuyla alkışladı. Gündeş isim vermese de, bu sözleriyle bir süredir arasında soğuk rüzgarlar esen eski arkadaşı Hadise'ye mesaj verdiği anlaşıldı.