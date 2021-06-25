Ebru Gündeş'ten Hadise'ye açık mesaj! Sahneden seslendi
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Hadise'ye sahneden mesaj verdi... Gündeş, herkesin özel hayatı var. Bizim de özel hayatımız" var diye başladığı açıklamasında, isim vermeden Hadise'ye adeta taş attı.
Ebru Gündeş, uzun süre sonra ilk kez dün akşam sahneye çıktı. Konserde tüm sanatçı arkadaşlarının da sahende olmasını dilediğini söylerken, "Herkesin özel hayatı var, bizim de özel hayatımız var. Onların özel hayatı onları ilgilendirir. Biz onların müziği ile ilgileniyoruz." diye konuştu ve seyirciler bu kinayeli sözleri coşkuyla alkışladı. Gündeş isim vermese de, bu sözleriyle bir süredir arasında soğuk rüzgarlar esen eski arkadaşı Hadise'ye mesaj verdiği anlaşıldı.
Ebru Gündeş ile Hadise arasında ne oldu?
Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açtıktan sonra eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de Hadise olduğu öne sürüldü. Hadise hakkında ortaya atılan yasak aşk iddiası ise gündemi bir anda karıştırdı. Yaşananlara Hadise'den sert tepki gelirken, Ebru Gündeş Hadise'yi önce takipten çıkararak ardından da Hadise ile rekabet eden ünlüleri destekleyerek tavrını çoktan belli etti.
Ebru Gündeş'ten eski dostu Hadise'ye sahneden mesaj
Gündeş, bir otelde çıktığı sahnede sevenleri şarkılarıyla coşturdu. Gündeş, 'Herkes müziğiyle gündeme gelsin' mesajıyla, yeni teklisi 'Hay Hay'ı yeni piyasaya süren Hadise'ye adeta 'özel hayatınla değil işinle gündeme gel' mesajı verdi.
'Hadise' ayrılığı Kaan Yıldırım'a yaramadı
Öte yandan sosyal medyada Hadise-Kaan Yıldırım ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Daha önce bir kez ayrılıp barışan ikili, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine nokta koydu. Çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Kaan Yıldırım'ın uzayan sakalları dikkat çekti.