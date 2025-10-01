Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası imaj değişikliği! Beğeni topladı...

YENİ İMAJ ÇOK KONUŞULDU

Gündeş'in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kareleri kısa sürede gündem oldu. Pek çok hayranı değişimini "çok yakıştı" yorumlarıyla desteklerken, sanatçının bu hamlesi "yeni bir başlangıcın işareti" olarak değerlendirildi. Takipçilerinden bazıları Gündeş'in değişimini o kadar şaşırtıcı buldu ki, tanımakta zorlandıklarını dile getirdi. Bir kullanıcı, "Ebruyu bulmadık, bu kim?" yorumuyla dikkat çekti. Yeni imajın kendisine çok yakıştığını düşünen hayranlar da vardı.