Ebru Gündeş'ten boşanan Murat Özdemir bekarlığın tadını çıkarıyor...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geçtiğimiz yıl Dubai’de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Ayrılık sonrası Özdemir, eğlence çıkışı objektiflere takıldı.
Boşanma kararını sosyal medya hesabından duyuran Ebru Gündeş, şunları ifade etti:
"Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da sevgimiz ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim. Saygılarımla."
Çift, Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı ve davaya katılmadı. Murat Özdemir, boşanmanın ardından ilk kez Armutlu’daki bir mekândan çıkarken görüntülendi.
Arkadaşlarıyla birlikte stres attığı gözlenen Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak sessizliğini korudu.