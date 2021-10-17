Ebru Gündeş'in şaşırtan ev kuralları! Asla terlik giydirmiyor!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Gündeş ev içinde radikal kurallarını uyguluyor. Terlikle dolaşılmasına kesinlikle karşı çıkıyor!
Magazin gündeminden düşmeyen ünlülerin özel yaşamlarındaki bambaşka yönleri ortaya çıkarak şaşırtmaya devam ediyor. Usta şarkıcı Ebru Gündeş'in de şaşırtan bir yönü ortaya çıktı. Gündeş’in ev içinde katı kuralları olduğu ve terlikle dolaşılmasına kesinlikle karşı çıktığı, çalışanlarının evde ayakkabıyla gezmesini istediği öğrenildi.
Şarkıcı, evinde çalışan temizlikçi, aşçı gibi görevlilerin önceden ayakkabı numaralarını bağlı bulundukları şirketlerden talep ediyor.
Yıllardır böyle bir uygulama yapan Ebru Gündeş, çalışanlarına bir spor markasının ayakkabılarını alarak o ayakkabılar ile çalışmalarını istiyor.
Belediyenin temizlik çalışanlarına haftada bir kahvaltı veriyor
Kanlıca’da oturan şarkıcı, o bölgede görevli olan belediyenin temizlik çalışanlarına haftada bir kahvaltı veriyor.