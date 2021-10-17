Ebru Gündeş'in şaşırtan ev kuralları! Asla terlik giydirmiyor!

Magazin gündeminden düşmeyen ünlülerin özel yaşamlarındaki bambaşka yönleri ortaya çıkarak şaşırtmaya devam ediyor. Usta şarkıcı Ebru Gündeş'in de şaşırtan bir yönü ortaya çıktı. Gündeş’in ev içinde katı kuralları olduğu ve terlikle dolaşılmasına kesinlikle karşı çıktığı, çalışanlarının evde ayakkabıyla gezmesini istediği öğrenildi.



