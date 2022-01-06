Ebru Gündeş'in Reza Zarrab korkusu! Kızı Alara'yı neden saklıyor?
TÜRKİYE'den kaçıp ABD'de tutuklanınca Türkiye aleyhine itirafçı olan Reza Zarrab, ABD'de kendine lüks bir yaşam kurdu. Aaron Goldsmith adıyla Miami'de at çiftliği işletiyor. Geçtiğimiz aylarda Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş ise Reza Zarrab korkusu yaşıyor... İşte Ebru Gündeş'in korkusunun nedeni...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara isminde bir kız çocuğu sahibi oldu. Birlikte tatile gittikleri Miami'de Zarrab tutuklanıp bir de üstüne Türkiye aleyhine itirafçı olunca, Ebru Gündeş ve kızı için sıkıntılı süreç başladı. Gündeş, o günden beri kızını kameralardan da insanlardan da gizli tutmaya çalışıyor. Peki ama neden?
2021 yılında Reza Zarrab’tan boşanan Ebru Gündeş’in kızını basından saklama çabası yeniden konuşulmaya başlandı. Gündeş’in bu çabasının altında yatan ‘Reza Zarrab’ detayı dikkat çekti.
Yeni yıla Kıbrıs'ta sahne olarak giren Ebru Gündeş, 2022’ye girdikten kısa bir süre sonra kendisini izleyen kızı Alara’nın yanına koştu. Kızının alnına öpücük konduran Ebru Gündeş şarkısını söylemeye devam etti.
Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; Gündeş, kızının görüntüsünü basınla paylaşan izleyicisine de kızdı. Kızını gözlerden uzak büyütmeye çalışan Ebru Gündeş'in bu çabasının sebebine dair de Seren Serengil'den dikkat çeken bir yorum geldi.