Ebru Gündeş'in makyajsız tatil paylaşımı hayranlarını mest etti
Ünlü ses sanatçısı Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafının altına "Kısa bir tatil arası" notunu düştü. Ebrü Gündeş'in bu paylaşımı hayranlarını mest etti.
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Ebru Gündeş bu akıma uydu.
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Ünlü ses sanatçısı Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafının altına "Kısa bir tatil arası" notunu düştü.
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Ebru Gündeş daha önce de Hadise'ye destek vermek için makyajsız paylaşımda bulunmuştu.
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Ebdu Gündeş'in makyajsız paylaşımına binlerce beğeni geldi ve sayısız yorumlar yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları...
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