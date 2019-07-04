Ebru Gündeş'in makyajsız tatil paylaşımı hayranlarını mest etti

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Ebru Gündeş bu akıma uydu.