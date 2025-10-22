Ebru Gündeş'in evliliğini Elif Buse Doğan mı bitirdi? İhanet iddialarına bomba gibi yanıt !
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Dubai'de nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak boşanmıştı. Herkesin kısa sürede duyduğu boşanmadan hemen sonra magazin kulislerinde ihanet iddiaları çok konuşulmaya başlandı. Ortaya atılan iddialara göre Gündeş, eşinin şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlaştığını ve bir otelde görüştüğünü öğrenince boşanma kararı aldı. İddiaların odağındaki Doğan, sessizliğini bozdu.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai'de nikâh masasına oturduğu iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından ortaya otel ve ihanet iddiaları atıldı. İhanet iddialarının bir diğer muhatabı olan Elif Buse Doğan sessizliğini bozdu. Bakın Doğan, ihanet iddialarıyla ilgili neler söyledi...
Kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile Şubat 2024’te Dubai'de nikâh masasına oturan Ebru Gündeş'in mutluluğu kısa sürdü. Çiftin evlilik sürecinde birçok kez boşanma iddiaları ortaya çıkmıştı. İhanet söylentilerine birlikte verdikleri pozla 'mutluyuz' mesajı veren Ebru Gündeş, geçtiğimzi haftalarda sosyal medya hesabından iş insanı Murat Özdemir ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
DUBAİ'DE EVLENDİ, BEYKOZ'DA BOŞANDI
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği Murat Osman Özdemir ile evliliğini bitirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz ay Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.
Tarafların birbirlerinden nafaka ya da tazminat talebinde bulunmadıkları öğrenildi. Ayrılığın ardından sessizliklerini koruyan Gündeş ve Özdemir cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
İHANET İDDİALARI GÜNDEMİ SALLADI
Boşanmanın hemen ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre, Ebru Gündeş eşinin şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladı ve bunun üzerine boşanma kararı aldı. İkilinin bu süreçte otelde görüştükleri iddia edildi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Doğan hakkında çok sayıda haber yayımlandı.