Ebru Gündeş'in evliliğini Elif Buse Doğan mı bitirdi? İhanet iddialarına bomba gibi yanıt !

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai'de nikâh masasına oturduğu iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından ortaya otel ve ihanet iddiaları atıldı. İhanet iddialarının bir diğer muhatabı olan Elif Buse Doğan sessizliğini bozdu. Bakın Doğan, ihanet iddialarıyla ilgili neler söyledi...