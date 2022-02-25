Ebru Gündeş'in 20 yaş küçük Iraklı iş adamı sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir
Ebru Gündeş İranlı eşi Reza Zarrab'la Türkiye'nin gündemine oturan bir boşanma süreciyle ayrılmasının ardından gönlünü bu kez de Iraklı ve kendisinden 20 yaş genç olan Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. Peki Rassan Khoshnaw kimdir mesleği ne?
Aldatma iddialarıyla 11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’dan geçen sene Nisan ayında boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kendisinden tam 20 yaş küçük olan Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw'a gönlünü kaptırdığı iddiası magazin kulislerinde deprem etkisi yarattı. Genç iş adamının, Ebru Gündeş'in tüm konserlerine katılması ve ön sıradan izlemesi dikkat çekti. Sosyal medyada 'Gitti İranlı geldi Iraklı' yorumları yapıldı.
Ebru Gündeş, 'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürdüğü Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl Nisan ayında sonlandırmıştı.
O günden beri aşk hayatındaki sessizliğini koruyan Ebru Gündeş ile ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
Ebru Gündeş '20 yaş genç İranlı iş adamına gönlünü kaptırdı' iddiası: Gündeş'in kalbini kendisini tüm konserlerinde yalnız bırakmayan 28 yaşındaki Iraklı genç iş adamı Rassan Khoshnaw'a kaptırdığı iddia edildi.