Ebru Gündeş'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kazanacağı para dudak uçuklattı!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, önceki hafta sonu iki gece üst üste bir mekanda sahne aldı. Sevgililer gününde de Ankara'da sahne alacak olan Gündeş, sahne için 450 bin TL istedi.
Geçtiğimiz hafta sonu bir mekanda iki gece üst üste sahne alan güzel şarkıcı Ebru Gündeş, hayranlarını sahne performansıyla büyüledi. Rezervasyonların önceden kapandığı 2 gecede de Gündeş, muhteşem sesiyle seslendirdiği şarkılarla unutulmaz anlar yaşattı.
Renkli bir tulum elbiseyle sahneye çıkan Ebru Gündeş, konsere "Siyahı da var, beyazı da... Hayat rengarenk, önemli olan sağlıkla her rengi doyasıya yaşamak" ifadelerini kullanarak konsere başladı.
Sahnenin ikinci bölümünde siyah straplez elbiseyle çıkan ünlü şarkıcı, unutulmaz arabesk parçaları seslendirdi ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Konser esnasında izleyicilere seslenen Gündeş, "Zaman zaman mutsuz olabilirsiniz ama asla umutsuz olmayın" diyerek Tahir Paker'in unutulmaz şarkısı 'Mutlu Ol Yeter'i seslendirdi.