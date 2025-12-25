Ebru Gündeş'i hiç böyle görmediniz! Maskülen tarzı olay...

Sonra yıllar içinde ezberlediğimiz, pek çok kült şarkısını arka arkaya söyledi. Herkes mest oldu, tüyler de diken diken! Ve en güzeli de neydi biliyor musunuz? İlk bölümde sade siyah bir elbise vardı üzerinde Gündeş’in; konserin ikinci bölümünde ise maskülen tarzıyla çıktı sahneye. Bir takım elbise, kravat ve gömlek. İmajıyla şöyle diyordu resmen: “Benim dekolteye ihtiyacım yok, sesim yeter!” Mesajı net böyleydi, buna yemin edebilirim ama ispatlayamam!