Ebru Gündeş'i hiç böyle görmediniz! Maskülen tarzı olay...
Ebru Gündeş, Volkswagen Arena’daki konserinde maskülen tarzıyla sahneye çıkarak, fırtınalar estirdi. Konserin tadı, sadece müzik dinlemek isteyenlerle birlikte tamamen değişti. Posta'dan Şirin Sever, Ebru Gündeş'in konserine katıldı ve maskülen tarzını köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Gündeş’i ilk kez bir konser salonunda izledim. Yani gece kulübü değil, gazino değil, meyhane değil; Volkswagen Arena konserindeydim geçen akşam. Ve şöyle diyeyim, tadı bambaşkaydı. Niye böyle söylüyorum, hemen açıklayayım... Gazino ya da gece kulübü gibi mekanlarda sanatçının hakkıyla dinlendiğini düşünmüyorum.
Çatal bıçak tabak sesleri, garson servisi, sanatçı dinlemeye geldiği halde kendi arasında durmaksızın konuşanlar sayesinde öyle tatsızlaşıyor ki bazen iş... Hele de alkol söz konusu olduğunda, olay iyice abartılı hale geliyor. Ben bu gürültüsünü kesemeyenlerden hep rahatsız olmuşumdur. Ağız tadıyla müzik dinletmezler, ‘sanatçıya saygı biraz’ dersin, gerilirler.
Çünkü çok para ödedi ya o masaya, en çok o sesini çıkarmalıdır! Neyse konuyu dağıtmayayım; bence konserler öyle değil… Sadece müzik dinlemek isteyenin geldiği yerdir. İşte VW Arena’daki Ebru Gündeş konseri tam da böyleydi. Sadece müzik ve müzik dinlemek isteyenler vardı. Gündeş, onu ilk tanıdığımız ‘Tanrı Misafiri’ şarkısı ile başladı konsere.
Sonra yıllar içinde ezberlediğimiz, pek çok kült şarkısını arka arkaya söyledi. Herkes mest oldu, tüyler de diken diken! Ve en güzeli de neydi biliyor musunuz? İlk bölümde sade siyah bir elbise vardı üzerinde Gündeş’in; konserin ikinci bölümünde ise maskülen tarzıyla çıktı sahneye. Bir takım elbise, kravat ve gömlek. İmajıyla şöyle diyordu resmen: “Benim dekolteye ihtiyacım yok, sesim yeter!” Mesajı net böyleydi, buna yemin edebilirim ama ispatlayamam!