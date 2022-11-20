Ebru Gündeş'e terkedilme şoku Iraklı sevgilisiyle yollarını ayırdı!
Mayıs ayında aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Ebru Gündeş ile Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw, ilişkilerini 2 milyon dolarlık evlenme teklifi ile taçlandırmıştı. Magazin gündemine düşen haberlere göre ikili nazara geldi. Gündeş ile milyarder sevgilisi ayrılık kararı aldı. Bakın ayrılma sebepleri ise neymiş...
Sanatçı Ebru Gündeş ile Iraklı milyarder sevgilisinin mutluluğu kısa sürdü. 4'üncü kez evlenmeye hazırlanan Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan dillere destan bir evlilik teklifi almıştı.
Mayıs ayından bu yana süren ilişkilerindeki ilk ciddi adımı atan Rassan Khoshnaw, Gündeş'e evlilik teklifi için 2 milyon dolar harcamıştı.
Iraklı sevgilisinin kendisine 19 milyon dolarlık özel uçak ve 15 milyon dolarlık saray yavrusu alacağı konuşulan Gündeş, nazara geldi.
İkilinin düğün fotoğrafları beklenirken ayrılık haberleri gündeme düştü.