Ebru Gündeş'e şok! Eşi Murat Özdemir gözaltına alındı

Ebru Gündeş’in 2024 yılında Dubai’de evlendiği eşi Murat Özdemir, Acarkent’teki lüks villasında gözaltına alındı. İddialara göre Murat Özdemir, örgüt lideri Selahattin Yılmaz’dan aldığı talimatlarla hareket etti. Özdemir’in bazı organize sanayi bölgelerine yasa dışı yollarla “çökmekle” itham edildiği bildirildi.

Gündeme bomba gibi düştü

Murat Özdemir’in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sanatçı Ebru Gündeş’in eşinin suç örgütü soruşturmasında yer alması magazin ve adli gündemin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.