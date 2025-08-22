Ebru Gündeş'e şok! Eşi Murat Özdemir gözaltına alındı
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, İstanbul’da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alındı. Özdemir’in, Selahattin Yılmaz liderliğindeki örgüte üye olmak ve örgüt adına faaliyet yürütmekle suçlandığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir ile birlikte çok sayıda şüpheli yakalandı.
Özdemir, Acarkent’teki lüks villasında gözaltına alındı.
İddialara göre Özdemir, Selahattin Yılmaz’dan aldığı talimatlarla organize sanayi bölgelerine yasa dışı yollarla “çöktü.”
Soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Ebru Gündeş’in 2024 yılında Dubai’de evlendiği eşi Murat Özdemir, Acarkent’teki lüks villasında gözaltına alındı. İddialara göre Murat Özdemir, örgüt lideri Selahattin Yılmaz’dan aldığı talimatlarla hareket etti. Özdemir’in bazı organize sanayi bölgelerine yasa dışı yollarla “çökmekle” itham edildiği bildirildi.
Gündeme bomba gibi düştü
Murat Özdemir’in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sanatçı Ebru Gündeş’in eşinin suç örgütü soruşturmasında yer alması magazin ve adli gündemin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.