Ebru Gündeş yeniden mi evleniyor? Bu iddia gündemi salladı! Bakın kiminle...
Rıza Sarraf ile boşanmasının ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş'in Murat Özdemir ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.
Rıza Sarraf ile boşanmasının ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş'in Murat Özdemir ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.
Rıza Sarraf ile boşanmasının ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş'in Murat Özdemir ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.
PopDedik'in iddiasına göre; Selin Özdemir’den Temmuz 2022’de boşanan Murat Özdemir’in Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı öğrenildi.
Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.