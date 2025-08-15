BIST 10.857
Ebru Gündeş yeni görüntüsü ile olay oldu! Kalın kaşlarına yorum yağdı

Ebru Gündeş son fotoğrafı ile sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının kalın kaşları görenleri şaşırttı.

Ebru Gündeş yeni görüntüsü ile olay oldu! Kalın kaşlarına yorum yağdı

Ebru Gündeş sadece şarkılarıyla değil, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ebru Gündeş yeni görüntüsü ile olay oldu! Kalın kaşlarına yorum yağdı

Gündeş'in önceki gün Instagram hesabından "Ebru sahneye hazırım fotosu çeker:) Halbuki iki saat vardır daha" notuyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu. 

Ebru Gündeş yeni görüntüsü ile olay oldu! Kalın kaşlarına yorum yağdı

50 yaşındaki şarkıcının yüzünü gösterdiği fotoğrafta kalın ve yukarı taranmış kaşları dikkat çekti.

Ebru Gündeş yeni görüntüsü ile olay oldu! Kalın kaşlarına yorum yağdı

İp gibi kaşlarıyla hafızalara yerleşen Ebru Gündeş'e takipçileri "Kaşlar çok kötü" diye yazdı.

