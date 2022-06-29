Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın kızı Alara şaşırttı! Annesi medyadan saklıyordu son hali
Ebru Gündeş Reza Zarrab ile boşanmasının ardından aşk orucunu iş adamı Rassan Khoshnaw ile bozmuştu. Geçtiğimiz haftalarda aşkları belgelenen çiftin sarmaş dolaş pozu basına sızmış, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şu sıralar Gündeş'in müzik kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu oluyor. Eski eşi Reza Zarrab'tan olan Alara adındaki kızını gözlerden uzak büyüten ünlü şarkıcı magazinden kaçamadı. Alara'nın son hali bakın en çok kime benzetildi.
Kendine has yorumuyla, sesiyle hafızalara kazınan Ebru Gündeş Reza Zarrab ile boşanmasının ardından aşk orucunu iş adamı Rassan Khoshnaw ile bozmuş, geçtiğimiz haftalarda aşkları belgelenen çiftin sarmaş dolaş pozu gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde müzik kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile evliliğinden olan Alara adındaki kızını gözlerden uzak büyütmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Önceki gün objektiflere takılan 11 yaşındaki Alara'nın son hali annesinin küçüklüğüne benzetildi.
Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti. Yeni bir aşka yelken açan Ebru Gündeş'in özel hayatı merak konusu oldu. Sevilen şarkıcının Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı var.
Son hali ortaya çıktı
Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Daha önce objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali annesinin kopyası... İşte Ebru Gündeş'in kızı Alara...
Yeni aşkı belgelenmişti
Son günlerde adı aşk haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş özel hayatı ile markaj altına alındı. Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçtiğimiz günlerde belgelendi.