Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın kızı Alara şaşırttı! Annesi medyadan saklıyordu son hali

Kendine has yorumuyla, sesiyle hafızalara kazınan Ebru Gündeş Reza Zarrab ile boşanmasının ardından aşk orucunu iş adamı Rassan Khoshnaw ile bozmuş, geçtiğimiz haftalarda aşkları belgelenen çiftin sarmaş dolaş pozu gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde müzik kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile evliliğinden olan Alara adındaki kızını gözlerden uzak büyütmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Önceki gün objektiflere takılan 11 yaşındaki Alara'nın son hali annesinin küçüklüğüne benzetildi.