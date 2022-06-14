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Ebru Gündeş ve genç sevgilisinin mahrem görüntüleri sızdı fotoğrafları çalındı!

Ebru Gündeş ve genç sevgilisinin mahrem görüntüleri sızdı fotoğrafları çalındı!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in yalan dolan dediği, sonrasında birlikte yakalandığı Iraklı iş insanı Rassan Khosnaw ile aşk görüntüleri medyaya sızmıştı! Ünlü sanatçıyla aşk karesi medyaya yansıyan  Khoshnaw, illegal gruplar tarafından hacker saldırısına uğradığını söyleyerek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu! Hakim talebi haklı bularak erişim engeli getirdi!

Ebru Gündeş ve genç sevgilisinin mahrem görüntüleri sızdı fotoğrafları çalındı!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in yalan dolan dediği, sonrasında birlikte yakalandığı Iraklı iş insanı Rassan Khosnaw ile aşk görüntüleri medyaya sızmıştı! Ünlü sanatçıyla aşk karesi medyaya yansıyan  Khoshnaw, illegal gruplar tarafından hacker saldırısına uğradığını söyleyerek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu! Hakim talebi haklı bularak erişim engeli getirdi!

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Ebru Gündeş ve genç sevgilisinin mahrem görüntüleri sızdı fotoğrafları çalındı!

Özel hayatına dair görüntüler çalındı 

Ebru Gündeş’le aşk karesi medyaya yansıyan Iraklı Rassan Khoshnaw, illegal gruplar tarafından hacker saldırısına uğradığını söyledi. Khoshnaw, özel hayatına dair görüntülerin telefonundan çalındığını iddia etti..

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Ebru Gündeş ve genç sevgilisinin mahrem görüntüleri sızdı fotoğrafları çalındı!

Fotoğrafların yayından kaldırılmasını istedi

Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw, aşklarını ifşa eden fotoğrafların yayından kaldırılmasını talep etti.

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Ebru Gündeş ve genç sevgilisinin mahrem görüntüleri sızdı fotoğrafları çalındı!

İllegal gruplar tarafından saldırı düzenlendiğini söyledi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran iş insanı, kendisine ait telefon ve bilgisayarına illegal gruplar tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.

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