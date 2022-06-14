Ebru Gündeş ve genç sevgilisinin mahrem görüntüleri sızdı fotoğrafları çalındı!
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in yalan dolan dediği, sonrasında birlikte yakalandığı Iraklı iş insanı Rassan Khosnaw ile aşk görüntüleri medyaya sızmıştı! Ünlü sanatçıyla aşk karesi medyaya yansıyan Khoshnaw, illegal gruplar tarafından hacker saldırısına uğradığını söyleyerek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu! Hakim talebi haklı bularak erişim engeli getirdi!
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in yalan dolan dediği, sonrasında birlikte yakalandığı Iraklı iş insanı Rassan Khosnaw ile aşk görüntüleri medyaya sızmıştı! Ünlü sanatçıyla aşk karesi medyaya yansıyan Khoshnaw, illegal gruplar tarafından hacker saldırısına uğradığını söyleyerek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu! Hakim talebi haklı bularak erişim engeli getirdi!
Özel hayatına dair görüntüler çalındı
Ebru Gündeş’le aşk karesi medyaya yansıyan Iraklı Rassan Khoshnaw, illegal gruplar tarafından hacker saldırısına uğradığını söyledi. Khoshnaw, özel hayatına dair görüntülerin telefonundan çalındığını iddia etti..
Fotoğrafların yayından kaldırılmasını istedi
Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw, aşklarını ifşa eden fotoğrafların yayından kaldırılmasını talep etti.
İllegal gruplar tarafından saldırı düzenlendiğini söyledi
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran iş insanı, kendisine ait telefon ve bilgisayarına illegal gruplar tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.