Ebru Gündeş mavi sevdamız dedi ama takipçileri takılarına bayıldı! Fiyatı ise...

Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki "Mavi de huydur bizde" paylaşımında dikkatler kıyafetlerinden çok milyonluk takılarına çevrildi.

Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği ve kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile iki ay önce yollarını ayırmıştı. Gündeş, ayrılığın gerekçesi olarak "fikir ayrılıkları" yaşadıklarını belirtmişti.