Ebru Gündeş mavi sevdamız dedi ama takipçileri takılarına bayıldı! Fiyatı ise...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. Ancak dikkatler Gündeş'in kıyafetlerinden çok taktığı değerli aksesuarlara yöneldi. Paylaşımda yer alan su yolu ve çift sıralı kolyeleri, Rolex marka saati, tektaşı, küpeleri ve bileziklerinin toplam değerinin küçük bir servet ettiği anlaşıldı.
Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği ve kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile iki ay önce yollarını ayırmıştı. Gündeş, ayrılığın gerekçesi olarak "fikir ayrılıkları" yaşadıklarını belirtmişti.
HERKESİN GÖZÜ TAKILARA KAYDI
Ünlü sanatçı, önceki gün sosyal medya hesabından mavi kazak ve pantolonla verdiği bir pozu "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştı. Ancak takipçilerin dikkati kıyafetlerinden çok Gündeş'in taktığı değerli aksesuarlara yöneldi.
TAKILARININ TOPLAM DEĞERİ KÜÇÜK BİR SERVET
Gündeş'in paylaşımında yer alan takılardan bazılarının fiyatları dudak uçuklattı. İşte o takılar ve değerleri:
Su yolu kolyesi: 150 bin dolar
Çift sıralı kolyesi: 40 bin dolar
Rolex marka saati: 86 bin 200 Euro