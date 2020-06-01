Ebru Gündeş kolunda servet taşıyor! Patek Philippe saatin fiyatı dudak uçuklatır

Türkiye’nin en çok kazanan sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş'in kolunda bir servet taşıdığı ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Gündeş'in kolunda taşıdığı saatin fiyatının en az 700 bin lira olduğunu yazdı. İşte Üstündağ'ın yazısından ilgili bölümler...