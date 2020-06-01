Ebru Gündeş kolunda servet taşıyor! Patek Philippe saatin fiyatı dudak uçuklatır
Şarkıcı Ebru Gündeş'in kolundaki saat adeta küçük bir servet değerinde. Patek Philippe’in ‘Nautilus’ modeli saatin fiyatı minimum 700 bin lira...
Türkiye’nin en çok kazanan sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş'in kolunda bir servet taşıdığı ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Gündeş'in kolunda taşıdığı saatin fiyatının en az 700 bin lira olduğunu yazdı. İşte Üstündağ'ın yazısından ilgili bölümler...
19
Birbirinden şık tasarım kıyafetleri ve mücevherleriyle bilinen Ebru Gündeş'in, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafta saati dikkatimi çekti.
29
Yakından bakınca kolundakinin bir Patek Philippe olduğunu gördüm.
39
Gündeş, dünyanın en pahalı saat markalarından Patek Philippe’in ‘Nautilus’ modelini tercih etmiş.
49