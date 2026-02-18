Ebru Gündeş kızına bıraktığı ikiz yalılar ile gündemde! O yalıların fiyatı olay...
Ebru Gündeş'in kızına bıraktığı iddia edilen ikiz yalıların yeni görüntüleri büyük ilgi gördü. İkiz yalıların fiyatının ise 250 milyon TL'nin üzerinde olduğu öne sürüldü.
Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab, daha 15 yaşında olmasına rağmen Kanlıca'daki ikiz yalıların sahibi oldu. @istanbul.wow.tr hesabı tarafından paylaşılan yeni görüntüler, yalıların lüksünü gözler önüne serdi. Geçen yıl yalıların değerinin 250 milyon TL civarında olduğu belirtilmişti.
Takvim'den Doğan Savaş'ın 2025 yılında aktardığı habere göre, Reza Zarrab'tan olan Alara, 14 yaşında iken yalı sahibi olmuştu. Kanlıca'daki ikiz yalıların fiyatının yaklaşık 250 milyon TL olduğu öne sürülüyor.
Dubai'de yeni hayat
Öte yandan Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile evlenip Dubai'ye yerleşti. Türkiye'ye yalnızca konserler için geliyor. Şarkıcı, Acarkent'te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villada kalıyor. Çiftin aylık kira bedelinin 17 bin dolar olduğu, bugünkü kurla yaklaşık 535 bin TL'ye denk geldiği iddia ediliyor.
Alara'nın sahip olduğu ikiz yalılar ve Gündeş'in Dubai'deki lüks yaşamı, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kullanıcılar paylaşılan karelere "Gerçekten göz kamaştırıyor!" yorumları yaptı.