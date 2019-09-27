Ebru Gündeş Instagram akımına uydu fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı
Instagram akımına uyan Ebru Gündeş, çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medyaya damga vurdu
Türkiye'nin güçlü seslerinden Ebru Gündeş de sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasındayken Instagram'ın akımına da uydu. Gündeş, perşembe günleri Instagram'da eski fotoğrafların paylaşılması akımında çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu.
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Ebru Gündeş, çocukluk yıllarına dair bir karesini takipçilerinin beğenisine sunarken fotoğrafına "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düştü.
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Gündeş'in çocukluk fotoğrafının altına düştüğü nota gönderme yapan bazı takipçileri ise ''Bu dünyada Ebru Gündeş olmak vardı'' yorumu yaptı.
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Gündeş'in Instagram'dan paylaştığı çocukluk fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken çocukluk hali de sosyal medyaya damga vurdu.
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