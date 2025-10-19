Ebru Gündeş ile tek celsede boşandı, yeni aşkı bomba gibi patladı! Boşanmanın sebebi ihanet miydi?

EVLİLİĞİ İHANET Mİ BİTİRDİ?

Magazinburada'nın iddiasına göre; Murat Özdemir ve türkücü Elif Buse Doğan yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlenirken objektiflere yansıdığı, Murat Özdemir'in sevgilisinin sahne aldığı mekanda da onu yalnız bırakmadığı söylendi. Şimdi kulislerde Ebru Gündeş yine ihanete uğrayıp uğramadığı konuşuluyor.