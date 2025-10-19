Ebru Gündeş ile tek celsede boşandı, yeni aşkı bomba gibi patladı! Boşanmanın sebebi ihanet miydi?
Ebru Gündeş'in tek celsede boşandığı Murat Özdemir'in genç türkücü Elif Buse Doğan ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Evliliği ihanet mi bitirdi sorusu sosyal medyayı çalkaladı. Taraflardan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Ebru Gündeş son zamanlarda aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Rıza Sarraf'tan boşanan Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de evlendiği iş insanı Murat Özdemir'de de aradığını bulamamış ve boşanma kararı vermişti. Tek celsede boşanan çiftten Murat Özdemir, yeni aşk iddialarıyla gündeme geldi. Boşanmanın sebebi ihanet miydi?
Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını açıklayan Gündeş, evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını açıklayarak geçtiğimiz günlerde Murat Özdemir ile tek celsede boşandı.
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir’in boşanmaları sonrası bomba bir iddia gündeme düştü.
EVLİLİĞİ İHANET Mİ BİTİRDİ?
Magazinburada'nın iddiasına göre; Murat Özdemir ve türkücü Elif Buse Doğan yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlenirken objektiflere yansıdığı, Murat Özdemir'in sevgilisinin sahne aldığı mekanda da onu yalnız bırakmadığı söylendi. Şimdi kulislerde Ebru Gündeş yine ihanete uğrayıp uğramadığı konuşuluyor.
GÖZALTINA ALINMASI GÜNDEM OLDU
Öte yandan İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Murat Özdemir de gözaltına alınmıştı. Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.