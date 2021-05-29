Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı 11 yıllık evlilik ihanet gerekçesiyle bitti
Ebru Gündeş'in ihanet gerekçesiyle Reza Zarrab'a açtığı boşanma davasında sona gelindi. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab evliliği bitti, ikili boşandı.
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti.
Boşanma kararının ardından kızları Alara ile ABD'ye giden Gündeş, geçen hafta Türkiye'ye döndü. Gündeş'in dönüşüyle dava kararı kesinleşti ve çift resmen boşandı.
Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü.
Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedildi.