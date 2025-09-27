Ebru Gündeş ile Murat Özdemir tek celsede boşandı!

Çiftin 19 aylık evlilikleri dün sona erdi. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir dün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Böylece Gündeş, dördüncü evliliğini de sonlandırmış oldu. Davaya Ebru Gündeş ile Murat Özdemir katılmadı. Her iki tarafı avukatları temsil etti. Tarafların birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.