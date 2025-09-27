Ebru Gündeş ile Murat Özdemir tek celsede boşandı!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sesiyle ve duruşuyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da çok merak edilen Gündeş, 19 ay önce kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile dördüncü kez nikah masasına oturmuştu. Evliliği sürdüremeyen çift tek celsede boşandı. Bakın duruşma nasıl gerçekleşti...
Şarkıcı Ebru Gündeş (51), geçen yıl şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturmuştu. Dubai'de gözlerden uzak yaşayan çiftin aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. Maalesef o iddialar gerçek çıktı.
Ebru Gündeş, geçen gün boşanacaklarını duyurdu. Yaptığı açıklamada "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
Çiftin 19 aylık evlilikleri dün sona erdi. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir dün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Böylece Gündeş, dördüncü evliliğini de sonlandırmış oldu. Davaya Ebru Gündeş ile Murat Özdemir katılmadı. Her iki tarafı avukatları temsil etti. Tarafların birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.