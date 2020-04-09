Ebru Gündeş çalışanları için bakın ne yaptı herkese örnek olacak hamle

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alan yetkililer vatandaşların bir araya gelmesini önlemek için tüm etkinlikleri iptal etti.