Ebru Gündeş çalışanları için bakın ne yaptı herkese örnek olacak hamle
Ebru Gündeş, koronavirüs salgını sebebiyle tüm sahnelerini iptal etti, çalışanları mağdur olmasın diye yaptığıyla alkışları topladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alan yetkililer vatandaşların bir araya gelmesini önlemek için tüm etkinlikleri iptal etti.
Bir süredir çalışmayan şarkıcı Ebru Gündeş ise ekibini zor durumda bırakmamak için alkış toplayan bir hamle yaptı. Günaydın'da yer alan habere göre; Salgın nedeniyle işleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibindeki müzisyenlere, kuaföre ve makyözlere maaş başladı.
30 kişilik ekibinin hesabına 4'er bin lira yatıran 45 yaşındaki şarkıcı, çalışanlarına toplam 120 bin lira ödedi. 15 Şubat'ta konser veren Ebru Gündeş, 450 bin lira kazanmıştı.
Ne olmuştu?
Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. 812 vatandaşımızı hayatını kaybettiği koronavirüs, 38 binden fazla kişiye bulaştı.