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Ebru Gündeş, annesi Müjgan Bilgin'in cenazesinde zor anlar yaşadı, ayakta durmakta güçlük çekti!

Ebru Gündeş, annesi Müjgan Bilgin'in cenazesinde zor anlar yaşadı, ayakta durmakta güçlük çekti!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz gün annesi Mujgan Bilgin'in ölüm haberiyle yıkıldı. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Bilgin'in cenazesinde Gündeş, çok zor anlar yaşadı. Ayakta durmakta güçlük çeke ünlü şarkıcının yanında, sanatçı dostları da vardı. Cenazeye katılan ünlü isimler arasında Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Derya Uluğ da yer aldı. Zor anlar kameralara yansıdı, ortaya çıkan görüntüler, yürek sızlattı.

Ebru Gündeş, annesi Müjgan Bilgin'in cenazesinde zor anlar yaşadı, ayakta durmakta güçlük çekti!

Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, geçtiğimiz gün koronavirüs nedeniyle hayatını haybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Bilgin'in cenazesinde ünlüler geçidi oldu. Ayakta durmakta zorluk çeken başarılı şarkıcı Ebru Gündeş, dostlarından destek aldı. Cenazeden gelen görüntüler, acı dolu anları gözler önüne serdi. 

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Ebru Gündeş, annesi Müjgan Bilgin'in cenazesinde zor anlar yaşadı, ayakta durmakta güçlük çekti!

Ebru Gündeş, annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcının annesi Müjgan Bilgin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

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Ebru Gündeş, annesi Müjgan Bilgin'in cenazesinde zor anlar yaşadı, ayakta durmakta güçlük çekti!

73 yaşında hayata veda eden Bilgin için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Ebru Gündeş, annesi Müjgan Bilgin'in cenazesinde zor anlar yaşadı, ayakta durmakta güçlük çekti!

Gündeş, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Ünlü şarkıcı, annesinin tabutu başında dua ederken gözyaşlarına boğuldu.

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