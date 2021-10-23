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Ebru Destan 'Birlikte olalım' teklifini reddettiği şahsın ısrarından şikayetçi oldu!

Ebru Destan 'Birlikte olalım' teklifini reddettiği şahsın ısrarından şikayetçi oldu!

Eski manken ve model Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği için kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Kenan K. isimli şahıstan şikayetçi oldu.

Ebru Destan 'Birlikte olalım' teklifini reddettiği şahsın ısrarından şikayetçi oldu!

44 yaşındaki başarılı manken Ebru Destan, geçtiğimiz ay iş ortamında Kenan K. isimli biriyle tanıştı. Arkadaşlıkları devam ederken Erkan K., ünlü isimden hoşlanmaya başladı. Destan'dan beklediği karşılığı bulamayan genç adam, tehditler savurmaya başladı.

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Ebru Destan 'Birlikte olalım' teklifini reddettiği şahsın ısrarından şikayetçi oldu!

Manken Ebru Destan, iş ortamında tanıştığı ancak sonrasında kendisiyle sevgili olmadığı için tehdit mesajları aldığı Kenan K. isimli kişiden şikayetçi oldu.

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Ebru Destan 'Birlikte olalım' teklifini reddettiği şahsın ısrarından şikayetçi oldu!

Sabah'ta yer alan habere göre; Destan, kendisiyle birlikte olmak isteyen Erkan K.'nın isteğini geri çevirdi. 

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Ebru Destan 'Birlikte olalım' teklifini reddettiği şahsın ısrarından şikayetçi oldu!

Genç adam, bunun üzerine Destan'a tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye başladı.

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