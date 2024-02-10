Ebrar Sitesi’nden sağ çıkan vatandaş konuştu: “Burayı bize depreme dayanıklı diyerek sattılar”

Yürürdurmaz, “Depremin ilk gecesi uyuyamamıştım sonra geri uzandım, fakat aradan birkaç dakika içerisinde eşim de kalktı sonra da sarsıntı başladı. Yataktan kalktım ama tabi evin depreme dayanıklı olduğunu bildiğimiz için, depreme dayanıklı olarak aldığımız için dolabı tutuyordum. Birden apartman aşağıya düştü. Gözümü açtım ki duvarlarla iniyorduk aşağı. Zemin artı 11 katlı bir apartmandı hepsi un ufak oldu. Yaşam boşluğu içerisinde kalmışız, eşim ile konuşabiliyorum ama karanlıktı. Ambulans gelmiş, zannedersem bir saat sürdü bizim çıkmamız” dedi.