Ebrar Sitesi’nden sağ çıkan vatandaş konuştu: “Burayı bize depreme dayanıklı diyerek sattılar”
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi’nden eşi, çocuğu ile sağ çıkmayı başarabilen Fatih Yürürdurmaz, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Sitenin F bloğunda oturan Fatih Yürürdurmaz, bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nden sağ çıkan vatandaşlardan biri.
Yürürdurmaz, Ebrar Sitesi’ni satın alırken müteahhidi Tevfik Tepebaşı’nın evleri depreme dayanıklı olduğunu söyleyerek sattığını söyledi.
Yürürdurmaz, “Depremin ilk gecesi uyuyamamıştım sonra geri uzandım, fakat aradan birkaç dakika içerisinde eşim de kalktı sonra da sarsıntı başladı. Yataktan kalktım ama tabi evin depreme dayanıklı olduğunu bildiğimiz için, depreme dayanıklı olarak aldığımız için dolabı tutuyordum. Birden apartman aşağıya düştü. Gözümü açtım ki duvarlarla iniyorduk aşağı. Zemin artı 11 katlı bir apartmandı hepsi un ufak oldu. Yaşam boşluğu içerisinde kalmışız, eşim ile konuşabiliyorum ama karanlıktı. Ambulans gelmiş, zannedersem bir saat sürdü bizim çıkmamız” dedi.
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yürürdurmaz, “Biz deprem sonrası normal bir yoldan iner gibi bu yola indik. Her taraf kapalı, bütün apartmanlar çökmüş. Bildiğimiz küçük bir kıyamet oldu, ölüm ile yaşam arasında çizgiydi. Ölmedik ama bütün komşularımız, tanıdıklarımız öldü. Enkazdan sesler geliyor insanın yüreği sızlıyor. Sen çıktın ama onlar çıkamadı elinden gelen bir şey yok” diye konuştu.