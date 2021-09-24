Ebrar Karakurt'un şampuan reklamına Ali Atıf Bir'den 'eşcinsellik' eleştirisi

''Bir şampuan markası 20 oyuncu içinde reklamda oynatmak üzere en kısa saçlıyı niye seçer?"

Ünlü İletişim Profesörü Ali Atıf Bir, ''Bir şampuan markası 20 oyuncu içinde reklamda oynatmak üzere en kısa saçlıyı niye seçer? @ElidorTurkiye Hangi amaçla?'' şeklinde bir soru yöneltti ve ardından da şıklarda 'Spora destek', Kadın hareketine destek', 'Özgür bireye destek', LGBT hareketine destek' olan bir başka anket başlattı.