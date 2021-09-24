Ebrar Karakurt'un şampuan reklamına Ali Atıf Bir'den 'eşcinsellik' eleştirisi
Milli Kadın voleybol Takımı'ndan İtalya Gorgonzola'ya transfer olan ünlü skorer Ebrar Karakurt'un oynadığı şampuan reklamına, ünlü Profesör Ali Atıf Bir'den 'eşcinselliği savunuyor' eleştirisi... Ünlü iletişimci ve reklamcı Ali Atıf Bir'in bu yaklaşımına Twitter'da tepki yağdı.
Filenin Sultanları'ndan İtalya Gorgonzola Voleybol Takımı'na transfer olan ve son dönemde kariyerindeki başarısı kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da oldukça popüler olan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, şampuan markası Elidor'un reklam filminde oynadı. Geçtiğimiz gün yayınlanan ve epey konuşulan Ebrar Karakurt'lu yeni reklam filmi, Twitter'da büyük bir tartışmanın odağı haline geldi. İletişim profesörü Ali Atıf Bir'in 'Global marka Elidor eşcinselliği mi savunuyor?' diye başlayan paylaşımı ve sonrasında yayınladığı anketler kısa sürede büyük tepki topladı. Hem ünlüler hem de diğer sosyal medya kullanıcıları Ali Atıf Bir'in yaklaşımını adeta topa tuttu.
Ebrar Karakurt 'Dedim olabilir' sloganıyla şampuan reklamında oynadı
Bu sene milli voleybol takımında sergilediği performans ile adından bolca söz ettiren Ebrar Karakurt'u reklam yüzü olarak seçen Elidor'un Ağustos ayının ortalarında sosyal medyada yaymaya başladığı reklam kampanyasının dün gelen videosuyla hedeflediği ilgiyi gördü, kampanya büyük beğeni topladı. Ünlü iletişimci Ali Atıf bir ise bu reklam filmiyle ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı anket ile tepkileri üzerine çekti.
Ali Atıf Bir'den tepki toplayan anket
Elidor'un 'Kendi Yolumuzda' kampanyasının bir parçası olarak 'Dedim olabilir' sloganı ile yayınlanan reklam filmi, Twitter'da büyük bir tartışmaya konu oldu.
''Bir şampuan markası 20 oyuncu içinde reklamda oynatmak üzere en kısa saçlıyı niye seçer?"
Ünlü İletişim Profesörü Ali Atıf Bir, ''Bir şampuan markası 20 oyuncu içinde reklamda oynatmak üzere en kısa saçlıyı niye seçer? @ElidorTurkiye Hangi amaçla?'' şeklinde bir soru yöneltti ve ardından da şıklarda 'Spora destek', Kadın hareketine destek', 'Özgür bireye destek', LGBT hareketine destek' olan bir başka anket başlattı.