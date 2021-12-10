Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'in Altın Kelebek konuşmasına ince gönderme
KANAL D Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri ile 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'yıldızı parlayanlar' ödülü alan Melis Sezen'in, ödül konuşmasında 'Bunu tutuyorum çünkü elimde' sözlerini, ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyada ti'ye aldı.
KANALD Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yaptığı sahne konuşmasıyla ve tavırlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Melis Sezen heyecanını gizleyemediği Altın Kelebek konuşması ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Sezen'in günlerdir çok konuşulan ödül konuşmasına espirili bir gönderme de A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan İtalyan takım Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi.
5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününde bu yıl 47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde yapmış olduğu konuşmasıyla geceye damgasını vuran sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi olan oyuncu Melis Sezen’e voleybolcu Ebrar Karakurt’tan gönderme geldi.
'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' cümlesi sosyal medyada defalarca paylaşıldı
Melis Sezen törende, elinde ödülüyle konuşma yaparken 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.' cümlesi ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi olmuştu.
Şimdilerde İtalya’nın Novara takımında oynayan A Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’ta Melis Sezen’in bu cümlesine karşılık ti’ye alan ifadeler kullanmaktan geri kalmadı.