Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'in Altın Kelebek konuşmasına ince gönderme

KANALD Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki oyuncu Melis Sezen, Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yaptığı sahne konuşmasıyla ve tavırlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Melis Sezen heyecanını gizleyemediği Altın Kelebek konuşması ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Sezen'in günlerdir çok konuşulan ödül konuşmasına espirili bir gönderme de A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan İtalyan takım Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi.