Ebrar Karakurt’tan flaş market paylaşımı: Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, sosyal medyadaki ses getiren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İtalya’nın Novara takımına transfer olan ve yeni sezonda Avrupa’da mücadele edecek olan 21 yaşındaki milli sporcu, Türkiye’deki fiyat pahalılığına dikkat çekti.