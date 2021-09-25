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Ebrar Karakurt’tan flaş market paylaşımı: Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro

Ebrar Karakurt’tan flaş market paylaşımı: Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro

Milli Kadın voleybol Takımı'ndan İtalyan ekibi Novara'ya transfer olan ünlü skorer Ebrar Karakurt, İtalya'da yaptığı market alışverişini paylaştı. Market arabasının fotoğrafını çeken Ebrar, "İtalya'da 55 euro, Türkiye'de 1000 lira" notunu düşünce, sosyal medya karıştı...

Ebrar Karakurt’tan flaş market paylaşımı: Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, sosyal medyadaki ses getiren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İtalya’nın Novara takımına transfer olan ve yeni sezonda Avrupa’da mücadele edecek olan 21 yaşındaki milli sporcu, Türkiye’deki fiyat pahalılığına dikkat çekti.

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Ebrar Karakurt’tan flaş market paylaşımı: Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya'daki bir market alışverişi sonrası sepetinin fotoğrafını çekerek,  "Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro" notunu yazdı.

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Ebrar Karakurt’tan flaş market paylaşımı: Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro

İtalya’da alışveriş sepetinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ebrar Karakurt, "Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro" ifadelerini kullanarak Türkiye’deki ekonominin geldiği noktaya vurgu yaptı. Milli voleybolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Ebrar Karakurt’tan flaş market paylaşımı: Türkiye'de 1000 lira, İtalya'da 55 euro

Ebrar Karakurt'u, bu paylaşımından sonra destekleyenler kadar eleştirenler de oldu.

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