Ebrar Karakurt'a Filenin Sultanları'ndan 'Aşk-ı Memnu' konseptli veda partisi
Filenin Sultanları'nın en skorer ismi Ebrar Karakurt, kulüp kariyerine İtalyan takım Novara'da devam edecek. Karakurt'un 'Aşk-ı Memnu' konseptli veda partisi ise sosyal medyada damga vurdu.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara’ya imza atarak yurt dışına transfer olma hayalini gerçekleştiriyor. Avrupa Şampiyonası üçüncülük madalyasıyla yurda dönen milli voleybolcuyu bir sürpriz karşıladı. Takım arkadaşları Ebrar'ın İtalya yolculuğu öncesi bir veda partisi düzenledi.
Ebrar Karakurt için 'Aşk-ı Memnu/ Nihal'in kına gecesi' konsepti
Kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarının renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan genç voleybolcu, yeni serüveni için oldukça heyecanlı. Ebrar Karakurt'un yüzünün baskısı olan maskeleri takan takım arkadaşları 'Aşk-ı Memnu/ Nihal'in kına gecesi' konseptini canlandırdı.
İşte o kutlamadan renkli kareler...