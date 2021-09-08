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Ebrar Karakurt'a Filenin Sultanları'ndan 'Aşk-ı Memnu' konseptli veda partisi

Ebrar Karakurt'a Filenin Sultanları'ndan 'Aşk-ı Memnu' konseptli veda partisi

Filenin Sultanları'nın en skorer ismi Ebrar Karakurt, kulüp kariyerine İtalyan takım Novara'da devam edecek. Karakurt'un 'Aşk-ı Memnu' konseptli veda partisi ise sosyal medyada damga vurdu.

Ebrar Karakurt'a Filenin Sultanları'ndan 'Aşk-ı Memnu' konseptli veda partisi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara’ya imza atarak yurt dışına transfer olma hayalini gerçekleştiriyor. Avrupa Şampiyonası üçüncülük madalyasıyla yurda dönen milli voleybolcuyu bir sürpriz karşıladı. Takım arkadaşları Ebrar'ın İtalya yolculuğu öncesi bir veda partisi düzenledi.

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Ebrar Karakurt'a Filenin Sultanları'ndan 'Aşk-ı Memnu' konseptli veda partisi

Ebrar Karakurt için 'Aşk-ı Memnu/ Nihal'in kına gecesi' konsepti

Kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarının renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan genç voleybolcu, yeni serüveni için oldukça heyecanlı. Ebrar Karakurt'un yüzünün baskısı olan maskeleri takan takım arkadaşları 'Aşk-ı Memnu/ Nihal'in kına gecesi' konseptini canlandırdı.

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Ebrar Karakurt'a Filenin Sultanları'ndan 'Aşk-ı Memnu' konseptli veda partisi

İşte o kutlamadan renkli kareler...

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Ebrar Karakurt'a Filenin Sultanları'ndan 'Aşk-ı Memnu' konseptli veda partisi
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