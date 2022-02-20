Ebrar Karakurt sevince boğuldu! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli Voleybolcu Simge Şebnem Aköz'ün aşk pozu
Milli Voleybolcu Simge Şebnem Aköz, dizi oyuncusu Berkay Ateş'le aşkını ilan etti. Simge, Berkay'la birlikte olduğu kareyi paylaştı, Aköz'ün takım arkadaşı Ebrar Karakurt sevincini saklayamadı!
Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın liberosu Simge Şebnem Aköz, dizi oyuncusu Berkay Ateş'le aşkını ilan etti. Simge, Berkay'la birlikte olduğu kareyi paylaştı, voleybol dünyasının önemli isimlerinden yorum yağdı.
Magazin kulislerinde yayılan aşk söylentisi nihayet belgelendi! Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın tecrübeli liberosu Simge Şebnem Aköz, dizi oyuncusu Berkay Ateş'le birlikte eğlendiği kareyi paylaştı.
İlk aşk gönderisi sosyal medyayı salladı.
Ebrar Karakurt yorum yağdırdı: Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular bu gönderinin altına yorum yağdırdı.