BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47

Ebrar Karakurt sevince boğuldu! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli Voleybolcu Simge Şebnem Aköz'ün aşk pozu

Ebrar Karakurt sevince boğuldu! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli Voleybolcu Simge Şebnem Aköz'ün aşk pozu

Milli Voleybolcu Simge Şebnem Aköz, dizi oyuncusu Berkay Ateş'le aşkını ilan etti. Simge, Berkay'la birlikte olduğu kareyi paylaştı, Aköz'ün takım arkadaşı Ebrar Karakurt sevincini saklayamadı!

Ebrar Karakurt sevince boğuldu! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli Voleybolcu Simge Şebnem Aköz'ün aşk pozu

Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın liberosu Simge Şebnem Aköz, dizi oyuncusu Berkay Ateş'le aşkını ilan etti. Simge, Berkay'la birlikte olduğu kareyi paylaştı, voleybol dünyasının önemli isimlerinden yorum yağdı.

17
Ebrar Karakurt sevince boğuldu! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli Voleybolcu Simge Şebnem Aköz'ün aşk pozu

Magazin kulislerinde yayılan aşk söylentisi nihayet belgelendi! Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın tecrübeli liberosu Simge Şebnem Aköz, dizi oyuncusu Berkay Ateş'le birlikte eğlendiği kareyi paylaştı.

27
Ebrar Karakurt sevince boğuldu! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli Voleybolcu Simge Şebnem Aköz'ün aşk pozu

İlk aşk gönderisi sosyal medyayı salladı.

37
Ebrar Karakurt sevince boğuldu! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli Voleybolcu Simge Şebnem Aköz'ün aşk pozu

Ebrar Karakurt yorum yağdırdı: Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular bu gönderinin altına yorum yağdırdı. 

47