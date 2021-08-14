Ebrar Karakurt sevgilisi ile barıştı Instagram'dan fotoğraf paylaştı! Beğeni yağdı...

Voleybol Takımımız'ın en önemli oyuncularından Ebrar Karakurt, takipçileri tarafından merak edilen kız arkadaşıyla paylaşım yaptı. Bu fotoğraf karesine adeta beğeni yağdı. Ebrar'ın arkadaşıyla küskün olduğu ve bunun barıştığını gösteren bir paylaşım olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.