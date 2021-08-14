Ebrar Karakurt sevgilisi ile barıştı Instagram'dan fotoğraf paylaştı! Beğeni yağdı...
'Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim' sorusu son günlerde sosyal medyanın en merak ettiği konulardan biri... Kadın voleybol Milli Takım'da 18 numaralı formayı giyen başarılı smaçör Ebrar Karakurt kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da merak konusu... Ebrar Karakurt sevgilisi ile barıştı ve Instagram hesabından çok merak edilen sevgilisinin fotoğrafını paylaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarındaki performansıyla gündemden düşmeyen ve hayatı çok merak edilir hale gelen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Tekrar barıştığı kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan Karakurt'a beğeni yağdı. Maçtaki sevinç kutlamaları ve özgüvenli duruşuyla sosyal medyada ön plana çıkan Karakurt'un hayranları ise 'kıskandık' notuyla paylaşımlar yaptı.
Voleybol Takımımız'ın en önemli oyuncularından Ebrar Karakurt, takipçileri tarafından merak edilen kız arkadaşıyla paylaşım yaptı. Bu fotoğraf karesine adeta beğeni yağdı. Ebrar'ın arkadaşıyla küskün olduğu ve bunun barıştığını gösteren bir paylaşım olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.
Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek Ebrar, merak edilen kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.
Beğeni ve yorum yağdı
Ebrar'ın bu paylaşımı 16 saatte tam 163 bin beğeni aldı. Binlerce de yorum bırakıldı. İkilinin arasının küskün olduğu, bu fotoğrafın barışmayı sembolize ettiği şeklinde yorumlar yapıldı.