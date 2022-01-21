e karne 2022 giriş yapma ekranı e okul dijital karne sorgulama giriş
e karne 2022 e okul VBS sisteminde erişime açıldı mı sorusu 1. dönem karne heyecanı öncesi öğrenci ve velilerin gündeminde. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için e karne yani dijital karne e okul VBS girişi ile sorgulanacak. 2022 e okul 1. dönem karne görütülemek için T.C kimlik numarası ve okul numarası bilgileri kullanılacak. İşte e okul e karne görüntüleme sayfası...
Bugün yani 21 Ocak cuma günü milyonlarca öğrenci 1. dönem karnesini alacak ve 4 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatili başlayacak. Karneler alınmadan önce öğrenci ve veliler e okul VBS sistemi üzerinden e karne yani dijital karne nasıl görüntülenir araştırması yapıyor. e okul karne sorgulama e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci T.C kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile sorgulanacak.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 21 Ocak Cuma günü yani bugün karnelerini alacak. Ancak okula gidemeyecek olan öğrenciler notlarını e Okul üzerinden sorgulayabilecekler. E Okul öğrenci ve öğretmen giriş ekranı aracılığıyla yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne notu kolayca öğrenilecek. Bunun için sistemde yer alan "e-Karne" alanında Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak ekran ile karne notu sorgulanabilecek.
e okul ile karne notu sorgulama: İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.