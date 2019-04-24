E-Devlet'ten yeni hizmet: 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama'

E-Devlet'ten yeni hizmet: 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama'

1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden, 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile görüntülenebilecek.

E-Devlet'ten yeni hizmet: 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' - Sayfa 1

'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

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E-Devlet'ten yeni hizmet: 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' - Sayfa 2

Konuyla alakalı olarak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığından açıklama yapıldı.

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E-Devlet'ten yeni hizmet: 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' - Sayfa 3

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda (24 Nisan Çarşamba) saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek" ifadelerine yer verildi. 

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E-Devlet'ten yeni hizmet: 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' - Sayfa 4
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