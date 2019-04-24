E-Devlet'ten yeni hizmet: 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama'
1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden, 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile görüntülenebilecek.
'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
15
Konuyla alakalı olarak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığından açıklama yapıldı.
25
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda (24 Nisan Çarşamba) saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek" ifadelerine yer verildi.
35
45