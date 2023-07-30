E-5 Karayolunda acı kaza! Araç bariyerlere ok gibi saplandı
İstanbul Bakırköy E-5 karayolunda hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Bakırköy E-5 Karayolu Sefaköy istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu Sefaköy istikametinde seyir halinde olan 34 L 0921 plakalı otomobil sürücüsü Mertcan A. (19) direksiyon hakimiyetini kaybedince yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Demir Bariyerler Otomobilin Ön Camından Girdi Arka Camından Çıktı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, sürücü Mertcan A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.