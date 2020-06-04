Dyson elektrikli otomobiline ait yeni kareler paylaştı!

Elektrikli ev aletleri üreten Dyson gücünü elektrikten alan otomobilinin prototipinine ait yeni kareler paylaştı. Şirket Ekim ayında projeyi durdurma kararı almıştı.

Ekim ayında elektrikli araç  projesini sonlandırdığını duyuran  Dyson geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir hamle ile bu modelin prototipini dün görücüye çıkarmıştı. 

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Dyson gücünü elektrikten alan otomobilinin prototipinine ait yeni kareleri kamuoyu ile paylaştı.

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The Verge’de yer alan habere göre, “N526” kod numaralı elektrikli otomobil tek şarj ile 965 kilometrelik sürüş imkanı sunuyor. 

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Bu menzil elektrikli otomobil  dünyasının en dikkat çeken firmalarından birisi olan Tesla'nın  Model X'te sunduğu menzilin yaklaşık iki katı. 

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