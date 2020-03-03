Dwayne Johnson'dan kötü haber! Red Notice koronavirüsten dolayı ertelendi
'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson'dan hayranlarına kötü haber geldi. Johnson'ın yeni projesi 'Red Notice' filmi koronavirüs nedeniyle durduruldu. Proje için yeni bölgeler araştırılıyor.
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve büyük korkuya yol açan Corona virüsü film setlerini de etkilemeye başladı. Ünlü aktör Dwayne Johnson'ın yeni filmi 'Red Notice'in çekimlerinin virüs nedeniyle ertelenmesi kararı alındı.
Aksiyon filmlerinin aranan ismi 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, Deadpool'un yıldız ismi Ryan Reynolds gibi isimlerin başrolünü paylaştığı sinema filminin çekimleri için yeni lokasyon arayışına geçildi.
Geçtiğimiz ay virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da bulunan, Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) filminin ekibi ve başrol oyuncusu Tom Cruise, salgının tehlikelerinden nasibini almış ve çekimlere ara verildiği duyurulmuştu.
Dwayne Johnson Kimdir?
2 Mayıs 1972 tarihinde Kaliforniya'da doğan Dwayne Johnson'ın annesi Ata Johnson, babası Rocky Johnson'dur.