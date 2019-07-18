Düzce'deki selde mahsur kalan 10 kişi böyle kurtarıldı! Sel felaketinden görüntüler

Düzce’nin Cumayeri ilçesi’nde akşam saatlerinde başlayan yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında Rafting Tesislerinde mahsur kalan 11 kişiden 8‘i Genel Kurmay Başkanlığı’nın gönderdiği helikopterle kurtarılarak Sakarya’da çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.