Düzce'deki 5.9'luk depremin üzerinden 24 saat geçti, korkusu hala sürüyor!

"Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum"

Ailesi ile parkta kalan Songül Şamurzayeva, “Çok korkuyorum. Ailemle birlikte dışarda kalıyoruz, eve gidemedik. 2 yaşında çocuğum da yanımda. Evde hasar oluştu, her şey kırıldı. Eve girmekten korkuyorum. Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum" dedi.