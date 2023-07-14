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Düzce'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var...

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Düzce'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var...

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 5 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Düzce'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var...

 Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 5 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

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Düzce'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var...

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova Yongalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, Gümüşova mevkiinde yol çalışması sebebi ile yavaşlayan ve önünde seyir halinde olan hafif ticari araca çarpınca zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Düzce'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var...

5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 5’i çocuk 14 kişi yaralandı.

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Düzce'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var...

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

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