Düzce'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var...

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova Yongalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, Gümüşova mevkiinde yol çalışması sebebi ile yavaşlayan ve önünde seyir halinde olan hafif ticari araca çarpınca zincirleme trafik kazası meydana geldi.