Düzce’de yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
DÜZCE'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına yolcu otobüsü çarptı. Feci şekilde can veren kadının eşi ve oğlu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Bolu’dan Zonguldak Ereğli’ye giden Adnan A. idaresindeki Temsa marka 81 AAV 999 plakalı yolcu otobüsü, karşıdan karşıya geçen 55 yaşındaki Hanife Yılmaz’a çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın için bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan Hanife Yılmaz’ın eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu.
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Jandarma ekipleri acılı eş ve oğlunu teskin etmeye çalıştı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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