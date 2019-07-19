Düzce'de sel ve heyelan felakati! Bakan Soylu acı bilançoyu verdi
DÜZCE'de aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı. Araçlar suya kapılarak sürüklendi. Esmahanım Köyü'ndeki sel felaketine ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi" diye konuştu.
Düzce son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Düzce'yi vuran sel ve heyalan'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nden 7 kişi kayboldu. Kaybolanların dördünün çocuk olduğu öğrenildi.
69 kişi kurtarıldı
Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekaraye 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmıştır.
Kayıp ihbarı
7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır. Gelişmelere göre ayrıntılı açıklama iletilecektir.
16 kişi helikopterlerle kurtarıldı
Akçakoca'da etkili sağanak nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.