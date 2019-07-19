Düzce'de sel ve heyelan felakati! Bakan Soylu acı bilançoyu verdi

69 kişi kurtarıldı

Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekaraye 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmıştır.