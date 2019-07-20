Düzce'de sel felaketinin etkileri sürüyor! Arama çalışmaları devam ediyor

Elektrik ve suyun henüz verilemediği köyde ulaşım kısmi olarak sağlanıyor. Öte yandan köyün içinden geçen dere kenarında Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi, İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile diğer ekipler, Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişi için arama çalışmasını sürdürüyor.