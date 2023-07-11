Düzce'de sel felaketi! Efteni Gölü taştı, bütün köy sular altında kaldı: Hasar gün ağarınca ortaya çıktı!
Düzce'de etkili olan yağışlar sonrasında Gölyaka'da yer alan Efteni Gölü taştı. Gölün kenarında bulunan İçmeler köyü, taşma sonucunda sular altında kaldı. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, "3 milyonluk zararımız söz konusu. Belediye olarak mısır tarlalarımız vardı, hasada hazırdı. Sular altında kaldı, verim alamıyoruz" dedi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan göl havzasındaki su, önceki gün etkisini gösteren sağanağın ardından taşarak tarım bölgelerine ulaştı.
Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Efteni Gölü'nde Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen kenar setleri çalışması bittiğinde yüksek oranda taşkınların önüne geçileceğini anlattı.
METREKAREYE 260 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ
Metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğünü belirten Demircan, vadilerden, dere yataklarından akan suyun gölde toplandığını, buradan Küçük Melen'e, ardından da İstanbul'un içme suyu ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Büyük Melen'e deşarj olarak Karadeniz'e ulaştığını kaydetti.
"BARAJ KAPAĞININ AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Demircan, Yığılca ilçesindeki Hasanlar Barajı'nın, tarımsal sulama ve sel baskınlarını önlemek amacıyla inşa edildiğine de değinerek, "Kapak açma gibi bir durum söz konusu değildir. Barajın halihazırda seviyesi yükseldiği için su, doğal olarak savakların üzerinden taşarak akmaktadır." diye konuştu.