Düzce'de sel felaketi! Efteni Gölü taştı, bütün köy sular altında kaldı: Hasar gün ağarınca ortaya çıktı!

"BARAJ KAPAĞININ AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Demircan, Yığılca ilçesindeki Hasanlar Barajı'nın, tarımsal sulama ve sel baskınlarını önlemek amacıyla inşa edildiğine de değinerek, "Kapak açma gibi bir durum söz konusu değildir. Barajın halihazırda seviyesi yükseldiği için su, doğal olarak savakların üzerinden taşarak akmaktadır." diye konuştu.