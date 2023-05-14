Düzce'de oy kullanmaya böyle geldi! Gören gözlerine inanamadı
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Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi. Bişgin'i gören büyük şaşkınlık yaşadı.
Evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Muhammet Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı.
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Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
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Bişgin, AA muhabirine, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur." diye konuştu.
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