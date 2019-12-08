Düzce'de otobüs TIR’la çarpıştı facia yaşandı:: 2 ölü 35 yaralı

Şoför ve muavinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otobüste bulunan 40 yolcudan 35’i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.